أنقرة: بيان الضباط المتقاعدين "استحضار لانقلاب"

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية، بأنه "أسلوب يستحضر انقلاب".

وفي تصريح لقناة "أ - خبر" التركية، رد تشاووش أوغلو على البيان الذي نشره 103 ضباط متقاعدين منتصف ليل الأحد، قائلا إن "قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية).

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وأشار إلى أن "الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة".

ولفت إلى وجود بيانات مشابهة لبيان الضباط، صدرت في وقت سابق من سفراء أتراك متقاعدين، مؤكدا أن "هذه البيانات تم تفنيدها، وهي بيانات سياسية وليست فنية".

وأضاف أن بيان الضباط "جاء بأسلوب استحضار الانقلابات كما كان في السابق".

وقال تشاووش أوغلو إن "الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية مونترو، إنما يستهدفون الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته وتحالف الشعب".

وتابع: "يلوحون بالعصا من تحت عباءتهم، لو كانوا على رأس مهامهم لكان بيانهم بمثابة مذكرة (عسكرية) إلا أنهم متقاعدين".

المصدر: "الأناضول"