البرازيل تسجل ‭1240‬ وفاة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت ‭‭1240‬‬ وفاة بفيروس كورونا‭‭ ‬،‬يوم الأحد، في ظل مواجهة البلاد أسوأ فترات الوباء منذ ظهوره وتسجيلها أعلى معدل وفيات يومي بالفيروس في العالم.

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وسجلت البرازيل حتى الآن 331433 وفاة، كما سجلت 31359 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12 مليونا و984956 إصابة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

وتجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا 25 مليونا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث دفع انتشار المرض دولا عدة لفرض قيود على السفر والحركة، بالتزامن مع حملات التطعيم.

المصدر: وكالات