مقتل 3 جنود أفغان بانفجار سيارة مفخخة بضواحي كابل.. و"طالبان" تتبنى

قتل 3 من عناصر الجيش الأفغاني، اليوم الأحد جراء انفجار سيارة مفخخة بمنطقة بغمان في العاصمة كابل، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن مصدر في الشرطة الأفغانية.

وقال المصدر إن الانفجار خلف أيضا 12 جريحا، مؤكدا أن جميع الضحايا من العسكريين، فيما قال شاهد عيان لـ "سبوتنيك" إنه أنه لم يتضح ما إذا كان الضحايا من العسكريين أم المدنيين.

وأكدت شرطة كابل وقوع الانفجار، دون الخوض في تفاصيل.

وتبنت حركة "طالبان" الهجوم عبر بيان جاء فيه إنه "ردا على الفظائع التي ارتكبها العدو مؤخرا في البلاد، تعرضت قافلة كبيرة من القوات الخاصة التابعة لإدارة كابل لهجمات بسيارة مفخخة وهجمات تكتيكية في منطقة بانجا تشينار في منطقة بغمان بكابل في حوالي الساعة الرابعة عصر اليوم".

المصدر: "سبوتنيك"