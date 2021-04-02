"العدوان الروسي ضد أوكرانيا" على رأس أجندة أول مكالمة بين بايدن وزيلينسكي

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة أول مكالمة هاتفية منذ توليه مقاليد الحكم مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وذكر البيت الأبيض في بيان له أن بايدن أكد خلال المكالمة "دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في وجه العدوان الروسي في دونباس والقرم".

وشدد الرئيس الأمريكي على التزام إدارته بإحياء الشراكة الاستراتيجية مع أوكرانيا لدعم خطة زيلينسكي الخاصة بمحاربة الفساد و"تطبيق أجندة إصلاحية تعتمد على القيم الديمقراطية المشتركة بما يحقق العدالة والأمن والازدهار للشعب الأوكراني".

وتابع البيان: "اتفق الزعيمان على أن هذه الإصلاحات تلعب دورا مركزيا لتطلعات أوكرانيا اليورو أطلسية، كما بحثا إمكانية توثيق التعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بهدف احتواء جائحة كوفيد-19" وتعزيز الديمقراطية في المنطقة".

بدوره، ثمن زيلينسكي على حسابه في "تويتر" دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا على مختلف المستويات، مضيفا: "نقف كتفا بكتف فيما يخص حماية ديمقراطياتنا. التزامي بالإصلاح وتحسين الشفافية وإحلال السلام قوي، والشراكة الأمريكية تحظى بأهمية حرجة للأوكرانيين".

Glad to talk to @POTUS. 🇺🇦 appreciates 🇺🇸 support on different levels. We stand shoulder to shoulder when it comes to preservation of our democracies. My commitment to transform 🇺🇦, improve transparency & achieve peace is strong. The American partnership is crucial for Ukrainians — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2021

ويأتي ذلك على خلفية زيادة المخاوف من تصعيد جديد في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا بين القوات الفدرالية من جانب وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا من جانب آخر، وتصريحات الجانب الأوكراني عن إمكانية نشر قوات أمريكية في المنطقة.

المصدر: RT