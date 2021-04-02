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مقتل 4 أفراد من قوات حفظ السلام في شمال مالي

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مقتل 4 أفراد من قوات حفظ السلام في شمال مالي
Reuters CK/KTS
قوات حفظ السلام في مالي -أرشيف-
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قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي، اليوم الجمعة، إن 4 عناصر من قوات حفظ السلام قتلوا وأصيب عدد آخر في هجوم على قاعدتها في بلدة أجولهوك شمال البلاد.

ولم يتضح على الفور الجهة التي كانت وراء الهجوم، ولكن من المعروف أن هذه المنطقة ينشط فيها مسلحو تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وتضم بعثة الأمم المتحدة في مالي أكثر من 13 ألف عسكري، وسجلت سقوط نحو 230 قتيلا في صفوفها منذ انتشارها.

وشنت فرنسا عام 2014 عملية مكافحة الإرهاب "برخان" في المنطقة، حيث تم تشكيل بعثة أممية مدعومة من قبل دول الساحل الخمس بوركينا فاسو وموريتانيا ومالي والنيجر وتشاد.

المصدر: وكالات

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