تقرير: بريطانيا تبدأ تجارب "جواز سفر كورونا" ابتداء من الشهر المقبل

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن بريطانيا ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل تجارب إصدار "جواز سفر كورونا" للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن "جواز السفر" أو "شهادة التلقيح" يمكن استخدامها للدخول إلى الحانات والمطاعم والنوادي الليلية ودور السينما، مشيرة إلى أن المخططات التجريبية ستبدأ بعد اكتمال العمل على إصدار محدث من تطبيق NHS Covid ، الذي سيتيح للمستخدمين إثبات أنهم تلقوا التطعيم.

إلا أن 72 نائبا بريطانيا، بمن فيهم المحافظون الليبراليون وكبار الشخصيات العمالية، أصدروا بيانا مشتركا اعتبروا فيه أن "شهادة التلقيح (جواز السفر) مثيرة للانقسام وتمييزية" وتعهدوا بمعارضة الموضوع بحال اقراره.

المصدر: "ديلي ميل"