الدفعة الخامسة من "سبوتنيك V" تصل طهران

وصلت الدفعة الخامسة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، اليوم الخميس إلى طهران، وتضم مائة ألف جرعة، وفقا لمراسل RT في إيران.

وبدأت في إيران في فبراير الماضي حملة التطعيم المجاني والطوعي للسكان ضد فيروس كورونا بعدة لقاحات في مقدمتها "سبوتنيك V" الروسي.

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وفي المرحلة الأولى، سيتم تطعيم العاملين في العناية المركزة ووحدات العلاج المكثف.

وفي الخطوة التالية، سيتم تطعيم بقية العاملين في القطاع الطبي، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وفي أبريل، ستباشر السلطات باستخدام لقاح إيراني في عمليات التطعيم.

المصدر: RT