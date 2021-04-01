 
مباشر

الدفعة الخامسة من "سبوتنيك V" تصل طهران

أخبار العالم

الدفعة الخامسة من
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3fg

وصلت الدفعة الخامسة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، اليوم الخميس إلى طهران، وتضم مائة ألف جرعة، وفقا لمراسل RT في إيران.

وبدأت في إيران في فبراير الماضي حملة التطعيم المجاني والطوعي للسكان ضد فيروس كورونا بعدة لقاحات في مقدمتها "سبوتنيك V" الروسي.

إقرأ المزيد
السفارة الإيرانية في موسكو تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح
السفارة الإيرانية في موسكو تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح "سبوتنيك V"

وفي المرحلة الأولى، سيتم تطعيم العاملين في العناية المركزة ووحدات العلاج المكثف.

وفي الخطوة التالية، سيتم تطعيم بقية العاملين في القطاع الطبي، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وفي أبريل، ستباشر السلطات باستخدام لقاح إيراني في عمليات التطعيم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا