"فيسبوك" يحذف مقابلة لترامب أجرتها معه لارا زوجة ابنه

أعلنت متحدثة باسم "فيسبوك" أن الشركة أزالت تسجيلا مصورا لمقابلة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من صفحة لارا ترامب زوجة ابنه، حيث لا تزال منشورات ترامب محظورة على "فيسبوك".

وانضمت لارا ترامب المتزوجة من إريك ترامب، مؤخرا إلى شبكة "فوكس نيوز"، وروجت لمقابلة مع ترامب من أجل برنامجها عبر الإنترنت "ذا رايت فيو" في منشورات عبر "إنستغرام" يوم الثلاثاء.

ونشرت بعد ذلك صورة لبريد إلكتروني من "فيسبوك" يقول "إن الفيديو الذي نشرته ويتحدث فيه ترامب أُزيل بسبب الحظر المفروض على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام" قد علقت لأجل غير مسمى بسبب التحريض على العنف إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأرسل فيسبوك ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.

وجاء في البريد الإلكتروني "بناء على الحظر الذي فرضناه على حسابات دونالد ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"، فإن أي محتوى إضافي بصوت دونالد ترامب سيزال وينتج عنه مزيد من القيود على الحسابات".

ولم يرد جيسون ميلر، المتحدث باسم ترامب، بعد على طلب للتعليق على الإجراء.

المصدر: رويترز