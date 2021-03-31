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الاستجابة لطرد مشبوه في مبنى الكابيتول

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الاستجابة لطرد مشبوه في مبنى الكابيتول
Reuters
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استجابت الشرطة الأمريكية لنداء بعد العثور على طرد مشبوه في الطابق الأرضي في مبنى الكابيتول الأمريكي، بحسب قناة NBC4.

وذكرت القناة الأمريكية أن الطرد عثر عليه في غرفة اجتماعات في الطابق الأرضي في مبنى مكاتب Rayburn House وتم إجلاء الموظفين بإجراء احترازي.

وطلبت الشرطة من جميع الموظفين والأفراد في المبنى البقاء في منطقة التجمع الخاصة بهم "حتى إشعار آخر".

وأكدت شرطة الكابيتول في وقت لاحق أن الطرد لا يشكل أي خطر، وأعيد فتح المنطقة المحيطة بالمبنى.

المصدر: "ديلي ميل"

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