مديرة قناة RT العربية: نشكر شركاءنا في "يوتيوب روسيا" على استجابتهم السريعة ورفع الحجب عن قناتنا

أعربت مديرة قناة RT Arabic مايا مناع، عن شكرها للمسؤولين في موقع "يوتيوب روسيا" على استجابتهم السريعة لرفع الحجب عن موقع "يوتيوب RT العربية".

وكتبت مناع على حسابها على موقع فيسبوك: "موقع "يوتيوب" يرفع الجحب عن قناة RT Arabic.. نشكر شركاءنا في "يوتيوب روسيا" على استجابتهم السريعة".



وفي وقت سابق، ردت مديرة قناة RT العربية، على اتهامات شركة "Business Casual Holdings"، لقناتنا بانتهاك حقوق النشر على يوتيوب.

ووصفت مناع هذه الادعاءات بأنها "هجوم منسق من منظمة يمولها أثرياء بدوافع سياسية".

المصدر: RT