"يوتيوب" يرفع الحظر عن قناة RT العربية

أعلن موقع "يوتيوب" الأمريكي رفع الحظر للوصول إلى حساب قناة RT العربية والذي حجبه في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وبات بإمكان رواد "يوتيوب" مجددا الدخول إلى حساب RT العربية الذي يبلغ عدد مشاهداته 2.8 مليار مشاهدة، ويضم أكثر من 5.5 مليون مشترك.

وشكرت مديرة RT العربية مايا مناع، الشركاء في الفرع الروسي لـ"يوتبوب" على استجابتهم السريعة لاحتواء المشكلة.

موقع يوتيوب يرفع الحجب عن قناة RT Arabic.. نشكر شركاءنا في يوتيوب روسيا على استجابتهم السريعة. pic.twitter.com/TwFWgeygWG — Maya Manna (@mayamanna) March 31, 2021

وحجب "يوتيوب" قناة RT العربية صباح اليوم بعد تلقيه أربع شكاوى من مستخدم مسجل في الولايات المتحدة تحت العلامة التجارية Business Casual، بناء على ادعاءات كاذبة.

قد وقع الحظر بعد تلقي القناة 4 مخالفات من نفس المستخدم المسجّل في الولايات المتحدة الأمريكية تحت العلامة التجارية "بيزنس كاجوال" Business Casual. وقد تلقّت القناة هذه الإنذارات في وقت قصير من نفس المستخدم (في الفترة من 11 يناير وحتى 25 مارس)، وهو في حد ذاته أمر غير مسبوق، خاصة وأن القضية تخص قناة إخبارية بهذا الحجم والانتشار.

في الوقت نفسه فقد رفع المستخدم "بيزنس كاجوال" دعوى قضائية ضد ANO TV Novosti الشركة الممثلة لقناة RT، واعتباراً من 19 مارس توقف هذا المستخدم عن الاتصال لمناقشة شروط التسوية السابقة للمحاكمة.

بالتوازي، ينشر حساب "بيزنس كاجوال" بنشاط منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به، والتي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الروسية، بينما أصبح نشطاً بشكل كبير في شتى القضايا المناهضة للكرملين، على الرغم من أنه لم يقم بذلك من قبل.

وقام ذلك المستخدم، في 29 مارس، بنشر رابط لمقطع فيديو عن "الرجل الذي يخشاه بوتين أكثر من أي شيء"، وفي 30 مارس، نشر رابط لمقطع فيديو عن قصف الكرملين للمشافي السورية.

المصدر: RT