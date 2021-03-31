بريطانيا.. 43 وفاة و4052 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا اليوم الأربعاء 43 وفاة و4052 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أظهرت الأرقام الرسمية أن 30905538 شخصا تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ 4345788، وإجمالي حالات الوفاة 126713.

وكشفت دراسة أجراها مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا ONS، أن نصف سكان المملكة المتحدة تكونت لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا نتيجة إصابتهم بالفيروس، أو تطعيمهم ضده.

المصدر: "رويترز" + RT