وصول آلاف الفارين من هجوم "داعش" إلى ملاذات آمنة شمالي موزمبيق

أكد عمال الإغاثة أن آلاف السكان فروا من هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي إلى ملاذات آمنة في منطقة أخرى شمالي موزمبيق، في حين وصلت مجموعة صغيرة من الفارين بزورق إلى تنزانيا المجاورة.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إنه "تم تسجيل 5300 نازح حتى الآن في أماكن مختلفة في إقليم كابو دلجادو الذي يشهد منذ 2017 تمردا يرتبط بتنظيم "داعش"، ومن المتوقع أن يزيد عدد النازحين في الأيام المقبلة".

من جهته، أشار مسؤول بارز في موزمبيق إلى أن "أكثر من 300 ناج من الهجوم وصلوا منذ أمس الثلاثاء إلى مدينة بمبا عاصمة الإقليم بالطائرات والزوارق".

وقال زعيم محلي، إن "زورقا آخر يقل 45 شخصا وصل بعد ظهر أمس الثلاثاء، وأنه تم إيوائهم وتزويدهم بالطعام".

وهاجم مسلحون بلدة بالما القريبة من مشروعات للغاز الطبيعي تقدر قيمتها بنحو 60 مليار دولار من 3 محاور الأربعاء الماضي، وقالت قوات أمنية تشارك في أعمال الإغاثة والأمم المتحدة، إن "القتال استمر حتى أمس الثلاثاء".

المصدر: "رويترز"