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واشنطن تتعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان أينما كان في العالم "حتى لدى شركائها"

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واشنطن تتعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان أينما كان في العالم
Reuters POOL
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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تعهدت الخارجية الأمريكية بـ"الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم أينما كان، حتى لدى شركاء واشنطن"، معربة عن أسفها حول "وضع حقوق الإنسان في العالم، الذي يستمر بالسير بالاتجاه الخاطئ".

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وخلال تقديمه التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، صرح الوزير، أنتوني بلينكن، قائلا: "سنستخدم كل أدوات دبلوماسيتنا للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاسبة الذين يرتكبون الانتهاكات"، مشددا على أن "إدارة الرئيس، جو بايدن، ستعترض على انتهاكات حقوق الإنسان أينما حصلت، ومن دون أن تهتم لكون المسؤولين عنها أخصاما أو شركاء".

وتابع: "سنستخدم جميع أدوات دبلوماسيتنا للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات"، وسنسعى دائما للقيام بأعمال بتناغم مع حلفائنا".

وأسف وزير الخارجية الأمريكي لأنه "في السنوات الأخيرة غالبا ما لم يسمع منا المدافعون عن حقوق الإنسان سوى الصمت"، في إشارة إلى السياسة الخارجية التي انتهجها سلفه، مايك بومبيو، مؤكدا أن هذه الصفحة طويت لأن الولايات المتحدة "لن تبقى صامتة"، وفق وكالة "فرانس برس".

المصدر: "فرانس برس"

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