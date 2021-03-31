واشنطن وبكين تؤكدان إجراءهما مشاورات بشأن سلامة مهمتيهما إلى المريخ

أكدت الولايات المتحدة والصين أنهما أجرتا في وقت سابق من العام الجاري مشاورات بشأن سلامة الرحلتين اللتين أطلقتاهما إلى كوكب المريخ.

وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية اليوم الأربعاء أنها عقدت سلسلة اجتماعات واتصالات على المستوى العملي مع الأمريكيين خلال فترة من يناير حتى مارس بهدف ضمان سلامة رحلتي مركبتيهما إلى الكوكب الأحمر.

من جانبه، أكد القائد بأعمال مدير الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) ستيف جورتشيك، في خطاب مصور نشر الأسبوع الجاري، أن آخر جولة من تبادل الآراء بين واشنطن وبكين تناولت تبادل البيانات بهدف تفادي تصادم محتمل بين مركبتيهما على مدار المريخ.

وأوضح جورتشيك أنه على الرغم من أن القوانين الأمريكية تحظر جميع الاتصالات تقريبا بين "ناسا" والصين، فإنه يمكن منح إعفاءات من هذه القيود في بعض القضايا، في حال تقديم الوكالة الأمريكية ضمانات إلى الكونغرس بشأن سلامة البيانات.

وأكد المسؤول الأمريكي أن "ناسا" والصين لا تزالان على تواصل بشأن قضايا محددة، مضيفا أنه سيتعين على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتعاون وبأي صيغة مع الصين بشأن الأنشطة الفضائية غير العسكرية.

ووصلت إلى مدار المريخ منذ مطلع العام الجاري ثلاث مركبات، هما أمريكية وصينية وإماراتية.

المصدر: أسوشيتد برس