الإعلام الإسرائيلي: "القائمة الموحدة" قد تدعم نتنياهو بشروط

قال مصدر في القائمة العربية الموحدة، إن رئيسها قرر دعم حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو من الخارج، لافتا إلى أن ذلك مشروط بعدم تولي إيتمار بن غفير من الصهيونية المتدينة منصبا وزاريا.

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وأوضح المصدر، بحسب هيئة البث الإسرائيلي، أن موقف الموحدة قد يتغير في حال تلقت عروضا أفضل أو إذا لم تتم تلبية مطالبها.

ويطالب عباس بزيادة الميزانية الخاصة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي وإلغاء قانون "كامينتس" المتعلق بالبناء وتغيير قانون القومية أو إدخال تعديل عليه وتخويل السلطات المحلية صلاحيات أوسع.

من جهة أخرى، أفادت القناة الإسرائيلية (12) بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يميل للتعاون مع القائمة العربية الموحدة وينوي إقناع شركائه بالموافقة على ذلك.

وذكرت القناة أن رئيس القائمة العربية منصور عباس سيلقي كلمة الخميس المقبل يعلن خلالها نيات حزبه الذي أصبح "بيضة القبان"، ما قد يساهم في تشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر: مكان + إسرائيل 24