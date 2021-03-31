البيت الأبيض يعلن عن إجراءات جديدة لمكافحة العنف ضد الآسيويين

أعلن البيت الأبيض عن اتخاذ جملة إجراءات لمواجهة العنف المتزايد تجاه الآسيويين في البلاد، بما فيها تخصيص 49.5 مليون دولار من صناديق تخفيف آثار كورونا.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن "وزارة العدل تركز أيضا على ارتفاع عدد جرائم الكراهية الموجهة ضد الأمريكيين من أصول آسيوية".

وأضافوا أن "الوزارة تخطط لجهود جديدة لإنفاذ قوانين جرائم الكراهية والإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالجرائم العنصرية".

وشملت خطوات البيت الأبيض الجديدة تخصيص 49.5 مليون دولار من أموال تخفيف آثار الجائحة لصالح خدمات وبرامج على أسس مجتمعية وموجهة ثقافيا للناجين من العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، وكذلك تشكيل فريق عمل جديد معني بمواجهة كراهية الأجانب ضد الآسيويين في قطاع الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إطلاق نار في أتلانتا هذا الشهر أدى لمقتل ثمانية بينهم ست نساء أمريكيات من أصول آسيوية.

وأذكى الحادث المخاوف وسط الآسيويين الأمريكيين الذين واجهوا ارتفاعا في جرائم الكراهية ضدهم منذ مارس آذار 2020 عندما بدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتسمية فيروس كورونا "الفيروس الصيني".

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة عبر "تويتر": "لا يمكننا الصمت إزاء العنف المتزايد ضد الأمريكيين الآسيويين".

وأضاف: "هذه الهجمات خاطئة وغير أمريكية ويجب وقفها".

المصدر: "رويترز"