فرنسا..381 وفاة و30702 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 381 وفاة و30702 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 95337، فيما عدد الإصابات 4585385.

وأشارت إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 7798091.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن حكومة بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا ما فشلت القيود الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تمر بلاده بما وصفها بـ"فترة صعبة" في مكافحة جائحة كورونا، حتى منتصف شهر أبريل.

بينما أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس، أن فرنسا تمر بموجة ثالثة من وباء فيروس كورونا.

المصدر: RT