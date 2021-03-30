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ميركل: سنتغلب على الوباء خطوة بخطوة

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ميركل: سنتغلب على الوباء خطوة بخطوة
Reuters
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن بلادها ستتغلب على وباء كورونا خطوة بخطوة.

وقالت إن ألمانيا ستقيد استخدام لقاح كورونا من شركة "أسترازينيكا" لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما والمجموعات ذات الأولوية القصوى.

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وتأتي هذه الخطوة المتفق عليها مع الولايات الفيدرالية الست عشرة، عقب توصية لجنة اللقاحات المستقلة واستجابة لتقارير جديدة عن اضطراب دم دماغي نادر ويمكن أن تتحول إلى انتكاسة شديدة لحملة التطعيم في البلاد.

وقالت ميركل: "كل شيء يقوم على مبدأ واحد وهو الثقة".

وصرحت بأن إرشادات "أسترازينيكا" الجديدة سيكون لها آثارها على برنامج التطعيم.

وأوضحت أنها مستعدة لتلقي لقاح "أسترازينيكا"، وقالت: "عندما سيحين دوري سأتلقى "أسترازينيكا".

المصدر: رويترز

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