تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ اندلاع الجائحة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 37303 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 155 وفاة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 31385.

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وكانت تركيا أعلنت أنها ستشدد القيود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس بعد زيادة كبيرة في عدد الإصابات.

وخففت الحكومة التركية قيود كورونا هذا الشهر مما أدى إلى زيادة عدد الإصابات.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين تشديد القيود، ومنها العودة إلى فرض العزل العام الكامل في العطلات الأسبوعية خلال شهر رمضان.

المصدر: "رويترز"