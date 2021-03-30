تركيا.. حملات أمنية لاعتقال 115 عسكريا

شنت قوات الأمن في تركيا حملات متزامنة في 25 ولاية مركزها إسطنبول، لاعتقال 115 عسكريا عاملين ومتقاعدين.

وصدرت قرارات الاعتقال بحق العسكريين في إطار التحقيقات التي يجريها فرع الإرهاب والجرائم المنظمة بنيابة إسطنبول، وتشمل عسكريين عاملين ومتقاعدين ومفصولين ومستقيلين بتهمة إجراء اتصالات هاتفية باستخدام الخطوط الثابتة أو العامة للتواصل مع حركة الخدمة.

ويحمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حركة الخدمة مسؤولية تدبير انقلاب عام 2016، إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

وأطلقت تركيا منذ محاولة الانقلاب حملة اعتقالات شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن القبض على نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

المصدر: "زمان التركية"