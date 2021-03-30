ظريف يطل بشكل كاريكاتوري" على "تويتر" و"إنستغرام"

أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أنه سيستخدم كاريكاتورات له على حسابه في "تويتر" و"إنستغرام" خلال الشهور المتبقية له في الوزارة.

ونشر ظريف صورة كاريكاتورية له وهو يسير مبتسما ويحمل حقيبته.

وحدد مجلس صيانة الدستور الإيراني تاريخ الـ18 من يونيو المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، وهو تصويت سيختار فيه الإيرانيون خليفة للرئيس الحالي حسن روحاني، الذي أمضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى بموجب القانون الإيراني.

ومن المقرر أن يتقدم المرشحون بأوراقهم أوائل شهر أبريل المقبل للحصول على الموافقة، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين أوائل يونيو 2021.

وأجرت إيران الانتخابات البرلمانية في فبراير عام 2020، والتي هيمن فيها المحافظون على البرلمان، وشهدت نسبة إقبال بلغت 42.57%، وهي الأدنى منذ إعلان الثورة عام 1979، مما أعتبره محللون دليلا على الاستياء واسع النطاق من ركود الاقتصاد وسط ضغوط أمريكية مكثفة.

عمر هواش - إيران

المصدر: RT + وكالات