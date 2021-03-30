واشنطن وبروكسل والدوحة تعلن عن حجم المساعدات التي ستقدمها لمواجهة الأزمة السورية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة بأكثر من 596 مليون دولار لمواجهة الأزمة السورية.

وأضاف بلينكن في بيان أن المساعدات تهدف إلى تقديم العون للكثير من السوريين في الداخل والذين يقدر عددهم بنحو 13.4 مليون نسمة.

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وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن المساعدات تشمل 5.6 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

من جهته، أعلن وزير الخارجية القطري تعهد الدوحة بتقديم 100 مليون دولار لتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية في سوري

كما قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 560 مليون دولار مساعدات للسوريين.

والاثنين، طالب وزير الخارجية الأمريكي مجلس الأمن الدولي بعدم جعل المساعدات الإنسانية لسوريا قضية سياسية، وفتح المزيد من المعابر الحدودية لإيصال المساعدات.

وقال بلينكن إن على مجلس الأمن "التوقف عن تبرير الهجمات على المستشفيات، ونقطة العبور الوحيدة المصرح بها".

وأضاف: "رغم خلافاتنا، علينا أن نجد طريقة لمساعدة الناس... هذه مسؤوليتنا وعار علينا إذا لم نلبها".

وصرح "توقفوا عن جعل المساعدات الإنسانية التي تعتمد عليها حياة ملايين السوريين، قضية سياسية تنتظر بأمل مجلس الأمن... علينا إنهاء الانتظار.. فلنتحرك ونساعد شعب سوريا".

المصدر: وكالات