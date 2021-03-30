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مالي تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أخبار العالم

مالي تسجل لقاح
Sputnik
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أفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الثلاثاء، بأن جمهورية مالي وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقال الصندوق الروسي في بيان له، إن الموافقة جاءت وفق إجراءات الترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ، لتصبح بذلك مالي الدولة الـ58 التي اعتمدت اللقاح الروسي.

ويحتل "سبوتنيك V" المرتبة الثانية عالميا (بعد لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي) من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من الجهات المنظمة الحكومية.

ويتجاوز إجمالي عدد سكان الدول التي اعتمدت اللقاح الروسي 1.5 مليار نسمة.

المصدر: RT

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