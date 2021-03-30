بيسكوف يكشف البلدان "الصديقة" لروسيا

أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين، أن دولا كثيرة في مناطق مختلفة من العالم تربط روسيا بها علاقات صداقة، وخص بالذكر الصين والهند.

وفي حوار مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية نشر اليوم الثلاثاء، قال بيسكوف إن العلاقات من هذا النوع تشمل "فضاء الاتحاد السوفيتي السابق كله باستثناء جورجيا وأوكرانيا ودول البلطيق".

وأضاف: "لدينا علاقات ممتازة مع بلدان رابطة الدول المستقلة وتكامل معمق مع الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي (الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان)".

وتابع بيسكوف أن "هذا يشمل أيضا دول أمريكا اللاتينية التي تبدي اهتماما كبيرا في بناء علاقات مع روسيا، وكذلك عددا من الدول الأوروبية"، مشيرا إلى أن "الأمور لا تسير على ما يرام مع بروكسل"، لكن الحوار الثنائي مع الدول الأعضاء في التكتل مستمر.

وأضاف: "هذا ينطبق على الدول الإفريقية أيضا، فهي مهتمة جدا في تنمية العلاقات، وهو ما أظهرته القمة الروسية الإفريقية الأخيرة. وعند الحديث عن الأصدقاء، ربما كان من الضروري البدء بالصين، وبينهم الهند أيضا. وبعد ذلك يمكنك أن تسوق أسماء كافة الدول تقريبا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ربما باستثناء أستراليا".

المصدجر: وكالات