بريطانيا.. صدمة بالحكومة بعد أنباء عن انتهاكات جنسية في المدارس

قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ، إنه صدم بتقارير عن اعتداءات جنسية في بعض المدارس الخاصة، معتبرا أن هذه المزاعم مقلقة للغاية.

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يأتي ذلك، عقب إعلان وزير التعليم غايفين ويليامسون، أن مزاعم الانتهاك الجنسي التي أدلى بها تلاميذ المدارس على أحد مواقع الإنترنت "مروعة ومقيتة".

وأضاف أنه لا ينبغي أن تكون أي مدرسة مكانا "يشعر فيه الشباب بعدم الأمان" أو يمكن أن تحدث فيه الإساءات.

وتعهد وليامسون باتخاذ "الإجراء المناسب"، وحث الضحايا على إخبار شخص يثقون به.

وسجل موقع "الجميع مدعوون" 8 آلاف شهادة عن اعتداء جنسي من التلاميذ.

وأنشئ الموقع العام الماضي كمكان يمكن للضحايا نشر روايات مجهولة فيه عن الانتهاك الذي تعرضوا له.

المصدر: رويترز + بي بي سي