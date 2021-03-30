 
مباشر

بريطانيا.. صدمة بالحكومة بعد أنباء عن انتهاكات جنسية في المدارس

أخبار العالم

بريطانيا.. صدمة بالحكومة بعد أنباء عن انتهاكات جنسية في المدارس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q2pg

 قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ، إنه صدم بتقارير عن اعتداءات جنسية في بعض المدارس الخاصة، معتبرا أن هذه المزاعم مقلقة للغاية.

إقرأ المزيد
جونسون: لا نعرف مدى قوة دفاعاتنا ضد موجات كورونا المستقبلية
جونسون: لا نعرف مدى قوة دفاعاتنا ضد موجات كورونا المستقبلية

يأتي ذلك، عقب إعلان وزير التعليم غايفين ويليامسون، أن مزاعم الانتهاك الجنسي التي أدلى بها تلاميذ المدارس على أحد مواقع الإنترنت "مروعة ومقيتة".

وأضاف أنه لا ينبغي أن تكون أي مدرسة مكانا "يشعر فيه الشباب بعدم الأمان" أو يمكن أن تحدث فيه الإساءات.

وتعهد وليامسون باتخاذ "الإجراء المناسب"، وحث الضحايا على إخبار شخص يثقون به.

وسجل موقع "الجميع مدعوون" 8 آلاف شهادة عن اعتداء جنسي من التلاميذ.

وأنشئ الموقع العام الماضي كمكان يمكن للضحايا نشر روايات مجهولة فيه عن الانتهاك الذي تعرضوا له.

المصدر: رويترز + بي بي سي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا