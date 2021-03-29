البرازيل.. 1660 وفاة وحوالي 40 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الاثنين تسجيل 1660 وفاة بكورونا، وحوالي 40 ألف إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك تراجعا في أعداد الإصابات مقابل زيادة طفيفة في الوفيات بالمقارنة مع يوم الأحد، حيث سجلت 1656 وفاة و44326 إصابة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من ناحية أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي الإصابات 12 مليونا و573615 إصابة، والوفيات 313866 حالة.

المصدر: "رويترز"