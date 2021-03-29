المكسيك تسجل 1292 إصابة و203 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1292 إصابة جديدة بكورونا و203 وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و227842 والوفيات إلى 201826.

وتقول الحكومة المكسيكية إنه "من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، بسبب ضعف الوعي الصحي لدى السكان، واعتماد البعض على الطب الشعبي في العلاج".

وأشارت أرقام منفصلة نشرتها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة إلى أن عدد الوفيات الفعلي أعلى 60% على الأقل من الأرقام الرسمية.

المصدر: "رويترز"