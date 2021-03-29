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رئيس الأوروغواي يتلقى لقاح كورونا

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رئيس الأوروغواي يتلقى لقاح كورونا
Reuters URUGUAY PRESIDENCY
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تلقى رئيس الأوروغواي لويس لاكاليه بوو لقاح كورونا في إطار حملة التطعيم ضد الفيروس في بلاده.

وكتب على "تويتر" اليوم الاثنين: "أشكر كل الفريق الذي يقوم بالتطعيم في البلاد على المهنية والإخلاص".

وأفادت صحيفة "إيل بايس" المحلية بأن الرئيس لاكاليه بوو تلقى لقاح "سينوفاك" الصيني، الذي اشترت الأوروغواي نحو 200 ألف جرعة منه في فبراير الماضي.

وانطلقت حملة التعطيم ضد فيروس كورونا في الأوروغواي في أواخر فبراير، حيث سجلت البلاد حتى الآن أكثر من 97 ألف إصابة، وتوفي 915 شخصا جراء الفيروس.

المصدر: RT

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