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"داعش" يعلن السيطرة على بلدة بالما الغنية بالغاز في موزمبيق

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AFP
عناصر في الجيش الموزمبيقي، أرشيف
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أفاد موقع "سايت" اليوم الاثنين بأن تنظيم "داعش" تبنى رسميا هجوما على بلدة بالما الغنية بالغاز في شمال موزمبيق.

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وقتل العشرات بعدما شن متشددون إسلاميون مرتبطون بتنظيم "داعش" هجوما على المدينة هذا الأسبوع.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع في موزمبيق أكد في وقت سابق تعرض بلدة بالما شمالي البلاد لهجوم من قبل مسلحين، فيما يحاول السكان الفرار إلى بر الأمان بعد قطع الاتصالات.

ويسيطر المسلحون بالفعل على مدينة "ماسيمبوا دا برايا" الساحلية، التي استولوا عليها في أغسطس الماضي، وقاموا بفرض سيطرتهم على قرى مجاورة وقطع رؤوس العشرات، مما تسبب في فرار أكثر من 670 ألفا، وخلق أزمة إنسانية في شمال البلاد.

المصدر: رويترز 

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