وفاة جدة باراك أوباما في كينيا

قالت إذاعة CapitalFM، إن سارة أوباما، الجدة غير الشقيقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، توفيت في كينيا عن عمر ناهز 99 عاما.

وذكرت المحطة، أن سارة، هي الزوجة الثالثة لجد باراك أوباما من جهة والده.

ونوهت المحطة، بأنه وعلى الرغم من عدم وجود قرابة دم، إلا أن أوباما كان يعاملها دائما بدفء وحنان، ويسميها "جدتي سارة". وآخر مرة زار فيها دار جدته في قرية كوجيلو، كانت في يوليو 2018.

В Кении умерла бабушка Барака Обамыhttps://t.co/UytYI1PK0ppic.twitter.com/KLx3LNJMap — РИА Новости (@rianru) March 29, 2021

من جانبها، أكدت مارسات أونيانغو، ابنة الفقيدة، عبر الهاتف خبر الوفاة: "هذا صحيح، لقد غادرتنا متوجهة إلى الرب". ونوهت بأن صحة العجوز تدهورت مؤخرا. وتوفيت في مستشفى مدينة كيسومو.

المصدر: نوفوستي