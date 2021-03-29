 سيئول تحث موسكو على دعم إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن بلاده دعت روسيا إلى تقديم الدعم النشيط، لعملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي اليوم خلال تعليقه على نتائج المحادثات التي جرت في سيئول بين نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين ونظيره الكوري الجنوبي بارك غاي مين: "أكد وزير الدفاع فومين، أن روسيا تدعم عملية السلام التي بدأتها حكومة جمهورية كوريا، وشدد على أن روسيا ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".

وخلال اللقاء، وقع الطرفان اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري، واتفقا على توسيع اللقاءات والاتصالات الدورية على المستوى القيادي.

وخلال المحادثات، أعرب الجانب الكوري الجنوبي، عن القلق بسبب عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية في الأسبوع الماضي، كما أعرب عن قلقه بشأن الوضع في ميانمار، ودان استخدام الجيش والشرطة في هذه الدولة للأسلحة ضد المتظاهرين المسالمين.

المصدر: تاس