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مادورو يقترح النفط مقابل لقاح كورونا لشعب فنزويلا (فيديو)

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مادورو يقترح النفط مقابل لقاح كورونا لشعب فنزويلا (فيديو)
Reuters
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "النفط مقابل اللقاح" لتمكين بلاده الخاضعة لعقوبات دولية تطال خصوصا قطاع ‏النفط، من شراء لقاحات مضادّة لفيروس كورونا.

وقال مادورو في تصريح عبر التلفزيون الرسمي، إن "فنزويلا لديها ناقلات نفط، ولديها عملاء مستعدون لشراء النفط منا، ‏وستخصص جزءا من إنتاجها للحصول على اللقاحات التي تحتاج إليها.. النفط مقابل اللقاح‎!".

وأضاف "نحن جاهزون.. النفط مقابل اللقاح‎! لكننا لن نتوسل أحد".

وتخضع فنزويلا وشركتها النفطية PDVSA لعقوبات اقتصادية غربية تقودها الولايات المتحدة التي تريد الإطاحة بنيكولاس مادورو.

المصدر: وكالات

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