سيناتور روسي يحذر واشنطن من عواقب مخاطبة بكين بلغة القوة

حذر السناتور الروسي أليكسي بوشكوف الولايات المتحدة من التحدث بمنطق القوة في مواجهتها مع الصين، كون ذلك "لن يخيف بكين".

وكتب على "تويتر" تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "في وقت سابق، عندما سئل بلينكن عما إذا كان يعتبر الصين أكبر خصم للولايات المتحدة، أجاب أن هناك جوانب من المواجهة في العلاقات التنافسية بين البلدين، لكنها أيضا تعاونية إلى حد ما، وفي الوقت ذاته، ستبني واشنطن العلاقات مع الصين من موقع القوة".

وأضاف: "لن يخيف بلينكن بكين، لكنه سينبهها أكثر ويدفعها أكثر نحو التحالف مع موسكو".

Заявлением о намерении строить отношения с Китаем "с позиции силы" Блинкен не напугает Пекин, а лишь насторожит еще больше и подтолкнет к альянсу с Москвой. Да и нет у США силы справиться со все более мощным Китаем. Новая команда в Вашингтоне мыслит старыми категориями 20 века. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 28, 2021

وتابع بوشكوف أن "الفريق في واشنطن يفكر في الفئات القديمة للقرن العشرين، حيث إنه لن تكون الولايات المتحدة قادرة على التعامل مع صين تزداد قوة".

وأعلنت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عن فرض قيود على بكين، في حين ردت وزارة الخارجية الصينية بإجراء مماثل وفرضت عقوبات على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأفراد ومنظمات أمريكية وكندية.

المصدر: "نوفوستي"