تقرير: ارتفاع درجة حرارة البحار حول كوريا الجنوبية

أفادت وزارة الثروة السمكية في كوريا الجنوبية، بارتفاع درجة حرارة البحار حول البلاد على مدى السنوات الخمس الماضية، مما تسبب في تحرك الحياة البحرية في القاع شمالا.

وفقا للتقرير البحثي الصادر عن الوزارة: "أدى تغير المناخ إلى ارتفاع درجة حرارة مياه البحر بين عامي 2015 و2020 في البلاد، مما أثر على الكائنات التي تعيش في قاع البحر، مثل السرطانات والمحار".

وأضاف: "في عام 2011، وجد أن المحار عاشت على طول الساحل الجنوبي للبلاد الواقع عند خط عرض 35 درجة شمالا، لكنها وسعت موائلها إلى خط عرض 37 درجة شمالا في السنوات الأخيرة".

وتابع: "نقلت سرطانات الأشباح التي تعيش بالقرب من الساحل الشرقي للبلاد مواطنها إلى ساحل أولجين، على بعد 80 كيلومترا شمال بوهانغ، التي تبعد 374 كيلومترا جنوب شرقي سيئول".

من جهته، قال مسؤول بالوزارة: "النتائج تعني أن خط الحدود الذي يمكن أن تعيشه الحياة البحرية تحرك شمالا بسبب ارتفاع درجة حرارة مياه البحر".

المصدر: "يونهاب"