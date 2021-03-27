وزير أوكراني يرسم لوحة على جدار سجن معروض للبيع - فيديو

رسم وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا لوحة مستوحاة من أعمال الفنان المعاصر بانكسي على جدران مركز إصلاحية بلدة إيربين بضواحي كييف، وذلك في حملة ترويجية لبيع السجن المهجور.

وقال: "الآن، كل من يشتري سجنا بما يزيد قليلا عن 110 ملايين هريفنيا (حوالي 4 ملايين دولار)، بالإضافة إلى 8 هكتارات من الأرض، على بعد ثلاث دقائق من حي كييف، سيحصل أيضا على مكافأة.. تحفة فنية بارزة مستوحاة من عمل بانكسي نفسه".

тепер той, хто купить в‘язницю за трохи більше як 110 млн. гривень, окрім 8 гектарів землі за три хвилини від Київської... Опубликовано Denis Malyuska Суббота, 27 марта 2021 г.

ونشر الوزير مقطع فيديو يظهر صورة سجين يحاول الهرب بجهاز كمبيوتر محمول من ماركة مشهورة.

وأعلنت وزارة العدل الأوكرانية في يونيو الماضي عن خطط لبيع السجون الخالية،

وعرضت الوزارة في فبراير الماضي بناية المركز الإصلاحي في كوتسيوبينسكاي، والذي يقع بالقرب من العاصمة كييف، وكان سعر البدء 220.2 مليون هريفنيا (حوالي 8 ملايين دولار).

ووفقا لوزير العدل، فإنه "نظرا لارتفاع السعر، لم يتم استلام الطلبات من المشترين المحتملين أبدا"، مشيرا إلى أنه سيتم طرح البناية مرة أخرى في أبريل 2021، وسيتم تخفيض السعر.

المصدر: "نوفوستي"