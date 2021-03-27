إيطاليا تسجل 24 ألف إصابة و380 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية السبت تسجيل 380 وفاة بفيروس كورونا مقابل 457 الجمعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى زهاء 108 آلاف حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض بشكل طفيف إلى 23839 بعد أن كان 23987 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 107636 وفاة مرتبطة بـ"كوفيد- 19"، منذ ظهوره في فبراير العام الماضي، في ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم، حيث سجلت 3.5 مليون إصابة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"