تركيا.. مظاهرات مدافعة عن حقوق المثليين والنساء والطلاب (فيديو)

تجمع مئات المتظاهرين بإسطنبول يوم السبت مطالبين بإلغاء القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تؤثر حسب المحتجين على الطلاب والنساء ومجتمع المثليين.

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما مفاجئا قبل أسبوع بإنهاء مشاركة تركيا في معاهدة تاريخية تهدف إلى حماية المرأة من العنف.

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وقالت الحكومة إن أحد أسباب انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول مع المجلس الأوروبي هو اعتقادها بأن المعاهدة تحاول "تطبيع المثلية الجنسية".

وتظاهر قرابة ألف امرأة السبت للاحتجاج على انسحاب البلاد من الاتفاقية.

كما نظم مئات الطلاب احتجاجا آخر على تعيين رئيس جامعة جديد في أرقى جامعة بالبلاد.

وبدأت احتجاجات الطلاب في يناير بعد أن عين أردوغان أكاديميا له صلات بالحزب الحاكم في تركيا رئيسا لجامعة البوسفور، ويؤكد الطلاب والأساتذة أن تعيين مليح بولو يقوض الحرية الأكاديمية.

وقالت طالبة تدعى زهرة أيدمير (22 عاما) إن لدى المتظاهرين عدة مطالب وأهداف واضحة، بدءا باستقالة بولو.

كما طالب الطلاب والنساء الذين احتجوا اليوم بإنهاء الإجراءات المناهضة لمجتمع "الميم" وسط تزايد عدم التسامح من جانب الحكومة والشرطة.

المصدر: أ ب