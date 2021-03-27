مسؤول صحي أمريكي سابق ينضم إلى أنصار نظرية المنشأ المخبري لكورونا

عبر الرئيس السابق للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد عن اعتقاده، أن فيروس كورونا نشأ بمختبر في مدينة ووهان الصينية.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "CNN" أمس الجمعة، افترض ريدفيلد أن الفيروس أخذ بالانتشار في مقاطعة هوبي الصينية منذ سبتمبر أو أكتوبر 2019، أي قبل الكشف عنه ببضعة أشهر.

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وقال: "من وجهة نظري (..) ما زلت أظن أن مسبب هذا المرض كان من مختبر، وأفلت.. ليس من غير المعتاد أن تصيب مسببات الأمراض التنفسية التي يجري العمل عليها في المختبر عامل المختبر".

وأضاف: "هذا رأيي، لكنني عالم فيروسات وكرست حياتي كلها لدراسة الفيروسات. لا أعتقد أنه انتقل بطريقة ما من خفاش إلى إنسان وأصبح في تلك اللحظة أحد الفيروسات الأكثر عدوى التي نعرفها".

وحسب ريدفيلد، فإنه "في ظل الظروف العادية يستغرق الفيروس بعض الوقت لمعرفة كيف يصبح أكثر فاعلية في انتقاله من إنسان إلى إنسان".

وذكرت CNN أن ريدفيلد لم يقدم أي دليل لدعم تصريحاته التي جاءت متناقضة مع استنتاجات تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي، وقالت فيه إن تسرب الفيروس من مختبر صيني أمر "غير مرجح للغاية".

وتماشى رأي ريدفيلد مع مسؤولين آخرين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مثل وزير خارجيته مايك بومبيو، الذي قال في الآونة الأخيرة إن ثمة "أدلة معتبرة" على أن الفيروس جاء من مختبر، دون تقديم أي دليل.

من جهته، قال خبير الأوبئة وكبير مستشاري البيت الأبيض الصحيين، أنتوني فاوتشي، إن ما أدلى به ريدفيلد كان مجرد "رأي".

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وأوضح فاوتشي أن "التفسير البديل هو أن هذا الفيروس كان ينتشر في الواقع بالصين، في ووهان على الأرجح، لمدة شهر أو أكثر قبل التعرف عليه سريريا نهاية ديسمبر 2019".

وأضاف أنه "لو كان كذلك، فإنه من الواضح أن الفيروس كان بإمكانه أن يتكيف مع كفاءة أكبر للانتقال على مدى تلك الفترة الزمنية حتى وقت التعرف عليه".

وبات فريق العلماء الدوليين والصينيين التابع لمنظمة الصحة العالمية على وشك نشر تقرير عن بحثهم المشترك عن أصول فيروس كورونا، حيث يتم النظر في أربع نظريات، واحدة منها الأكثر ترجيحا، وفقا للخبراء، رغم عدم الكشف عن التفاصيل بعد.

المصدر: وكالات ووسائل إعلام أمريكية