 
مباشر

أنقرة.. توقيف 25 عراقيا بتهمة انتمائهم لـ"داعش"

أخبار العالم

أنقرة.. توقيف 25 عراقيا بتهمة انتمائهم لـ
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
قوات الأمن التركية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q1xg

أوقفت الشرطة التركية في العاصمة أنقرة 25 عراقيا يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش".

وأشارت مصادر أمنية إلى أن "فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة، أطلقت عملية للقبض على 26 مطلوبا يعتقد أنهم ينتمون لداعش، ولهم صلات بأنشطة التنظيم في مناطق القتال".

وذكرت المصادر، أن "العملية أسفرت عن القبض على 25 مشتبها يحملون الجنسية العراقية"، مؤكدة أن "العمل جار لإلقاء القبض على المطلوب الأخير".

وقالت شرطة العاصمة التركية وفي وقت سابق من الجمعة، إنها "أوقفت 22 عراقيا" قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا