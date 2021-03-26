أنقرة.. توقيف 25 عراقيا بتهمة انتمائهم لـ"داعش"

أوقفت الشرطة التركية في العاصمة أنقرة 25 عراقيا يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش".

وأشارت مصادر أمنية إلى أن "فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة، أطلقت عملية للقبض على 26 مطلوبا يعتقد أنهم ينتمون لداعش، ولهم صلات بأنشطة التنظيم في مناطق القتال".

وذكرت المصادر، أن "العملية أسفرت عن القبض على 25 مشتبها يحملون الجنسية العراقية"، مؤكدة أن "العمل جار لإلقاء القبض على المطلوب الأخير".

وقالت شرطة العاصمة التركية وفي وقت سابق من الجمعة، إنها "أوقفت 22 عراقيا" قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

المصدر: "الأناضول"