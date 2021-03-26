بنغلاديش.. مقتل 4 أشخاص في اشتباك مع الشرطة احتجاجا على زيارة مودي

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم في اشتباك مع الشرطة البنغالية بعد ظهر اليوم الجمعة في مدينة تشاتوجرام، احتجاجا على الزيارة التي يجريها الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وفي الأسابيع الأخيرة، تظاهر مواطنون ونشطاء طلابيون في العاصمة دكا للتنديد بزيارة مودي. ويتهم منتقدو الزيارة، حزبه الهندوسي القومي بتأجيج الاستقطاب الديني في الهند والتمييز ضد الأقليات، وخاصة المسلمين.

وزيارة مودي التي تستغرق يومين، هي أول رحلة خارجية له منذ بدء جائحة فيروس كورونا العام الماضي، وسيشارك خلالها في إحياء ذكرى مرور 100 عام على ولادة زعيم الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن والد رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة.

المصدر: "رويترز" + RT