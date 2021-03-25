تفجير يودي بحياة ضابط في الجيش الصومالي

أودى تفجير لغم أرضي اليوم الخميس بحياة علي بريسي الضابط في الجيش الصومالي إثر استهداف سيارة كان على متنها في مديرية دينيلي بالعاصمة مقديشو.

ووفقا لشهود عيان فإن التفجير الذي سمع دويه في بعض أحياء العاصمة تسبب أيضا بإصابة عدد من حراسه الشخصيين.

هذا ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الحادث.

وتشهد العاصمة مقديشو تفجيرات متكررة من هذا القبيل تنسب إلى "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

المصدر: وسائل إعلام صومالية