تركيا تدعو لعدم التمييز بين التنظيمات الإرهابية

دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إلى مكافحة كافة أشكال الإرهاب وعدم التمييز بين التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن بلاده تواصل جهودها لمكافحة الإرهاب حتى خلال فترة الجائحة.

وقال في كلمة له خلال مشاركته بالنسخة الرابعة من مؤتمر محاربة الإرهاب وتعزيز التواصل الإقليمي لرؤساء البرلمانات المنعقد في ولاية أنطاليا التركية: "لا يمكن القبول بنهج التمييز بين التنظيمات الإرهابية، ويجب مكافحة كافة أنواع وأشكال الإرهاب بذات الحزم، والابتعاد عن ازدواجية المعايير في هذا الكفاح الصعب والمعقد".

وأضاف: "لا يمكن مكافحة تنظيم إرهابي باستخدام تنظيم إرهابي آخر، ومن المؤكد أن اتباع سياسة انتقائية بين التنظيمات الإرهابية ستكون له عواقب سلبية على أمننا المشترك".

وأشار، إلى أن "مفهوم التهديد الناجم عن الإرهاب يزداد تعقيدا على المستوى الدولي، فيما تواصل التنظيمات الإرهابية نشر دعايتها البغيضة وتجنيد العناصر وقتل الأبرياء".

ولفت، إلى أن "المجموعات الإرهابية تستغل المنصات الرقمية في الآونة الأخيرة، محذرا من استغلال تلك المجموعات لمفهوم حرية التعبير من أجل تنفيذ أنشطتها الترويجية".

وشدد رئيس البرلمان التركي، على أن "تركيا تكافح العديد من التنظيمات الإرهابية في آن واحد، مثل تنظيمات "حزب العمال الكردستاني، وتنظيمات غولن وداعش والقاعدة الإرهابية".

وأكد، أن "جائحة كورونا أثرت سلبا على تدابير مكافحة الإرهاب بسبب توجيه الأنظار والموارد إلى مجال الصحة، وهذا الوضع وفر للمجموعات الإرهابية مجالا أكبر للتحرك".

وقال: "تركيا مستمرة بحزم في مكافحة التهديدات النابعة من تنظمي "داعش" و"القاعدة" والمقاتلين الأجانب الإرهابيين بسبب الأوضاع في سوريا والعراق".

المصدر: "الأناضول"