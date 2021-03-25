برلمان قره باغ يعتمد الروسية لغة رسمية

قالت لوزين أفانيسيان السكرتيرة الصحفية لرئيس جمهورية قره باغ، غير المعترف بها، إن البرلمان المحلي صادق على مشروع التعديلات الخاصة بالاعتراف باللغة الروسية كلغة رسمية.

وأضافت: "وفقا للقانون، باتت اللغة الأرمنية والروسية الأدبية، تعتبران اللغتين الرسميتين للجمهورية".

وأشارت السكرتيرة، إلى أنه بات يتوجب على هيئات الدولة والكيانات القانونية والمؤسسات والمنظمات، تنفيذ أعمال مكتبية باللغة الأرمنية، وفي حال الضرورة، باللغة الروسية.

في مذكرة التبرير المرفقة بالوثيقة، جرى الحديث عن ضرورة "تشكيل أجندة جديدة" مع مراعاة "العلاقات الثقافية والعسكرية والاقتصادية بين أرتساخ (الاسم الأرمني لقره باغ) وروسيا" والذاكرة التاريخية وحقيقة أن العديد من سكان المنطقة، يستخدمون الروسية بمثابة اللغة الثانية، للتواصل.

وأوضحت السكرتيرة، أن الموضوع بات آنيا، بسبب التواجد طويل الأمد لقوات حفظ السلام الروسية في قره باغ.

المصدر: نوفوستي