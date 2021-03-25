الصين: لم نتلق إشعارا بشأن عقوبات من إدارة بايدن على النفط الإيراني

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، أنها لم تتلق إشعارا بشأن عقوبات من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على النفط الإيراني.

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وقالت الوزارة، إن الصين ستبذل جهودا لحماية الاتفاق النووي الإيراني، والدفاع عن المصالح المشروعة للعلاقات الصينية الإيرانية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة قاو فنغ، في إفادة صحفية، أن الصين لم تتلق إخطارات بفرض عقوبات على النفط الإيراني من إدارة بايدن.

وكانت "رويترز" ذكرت، أن إيران نقلت "بشكل غير مباشر" كميات قياسية من النفط إلى الصين في الأشهر الأخيرة، على أنها إمدادات من عمان والإمارات وماليزيا.

المصدر: رويترز