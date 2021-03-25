موسكو وسيئول تدعوان إلى بدء المفاوضات حول بيونغ يانغ بأسرع وقت

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو وسيئول تدعوان إلى الاستئناف العاجل للمفاوضات لحل الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره الكوري الجنوبي جونغ إي يونغ: "من بين القضايا الدولية، أولينا الاهتمام الخاص للوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفي شمال شرق آسيا بشكل عام".

وشدد لافروف، على أن "موسكو وسيئول تواصلان الالتزام بالاستئناف العاجل لعملية المفاوضات من قبل الأطراف المعنية، من أجل تحقيق تسوية دائمة لمجموعة كاملة من المشاكل في هذه المنطقة".

وتابع الوزير الروسي: "أكدنا على أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على وضع سلمي ومستقر في شمال شرق آسيا، بما في ذلك طبعا، في شبه الجزيرة الكورية، وهو ما يعني تخلي الأطراف عن مواصلة سباق التسلح في المنطقة، وعن تعزيز النشاط العسكري بأي شكل من الأشكال".

وذكر لافروف، أن موسكو وسيئول تبادلتا التقييمات حول تعزيز المبادرات متعددة الأطراف لتقوية التعاون في شمال شرق آسيا. وقال: "توجد أفكار مثيرة للاهتمام لدى أصدقائنا هنا، وهم يقدرون المقترحات الروسية".

المصدر: تاس