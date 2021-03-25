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مقتل 10 أشخاص في هجمات مسلحين في جنوب النيجر

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مقتل 10 أشخاص في هجمات مسلحين في جنوب النيجر
Reuters STRINGER
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا في هجمات مسلحين على قريتين في منطقة تيلابيري بجنوب النيجر يوم الأربعاء.

وقال المصدر إن عصابة مسلحة أحرقت مدرسة وقتلت 3 أشخاص في قرية زيباني و7 أشخاص في قرية غابادو في المنطقة المذكورة.

وأضاف المصدر أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، حيث تستمر قوات الأمن بفحص مكان الهجوم، مشيرا إلى أنه من غير الواضح ما هي الجهة التي تقف وراءه.

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ويأتي ذلك بعد أيام من الهجمات التي قتل فيها 137 شخصا بجنوب النيجر. وكانت تلك الهجمات على بعد مئات الكيلومترات عن هجوم الأربعاء.

ويعتقد بأن جماعات للمتشددين على صلة بالفرع المحلي لتنظيم "داعش" كانت وراء تلك الهجمات التي أصبحت الأكثر دموية في الفترة الأخيرة.

المصدر: "رويترز"

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