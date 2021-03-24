أردوغان يفتتح المؤتمر العام لـ"العدالة والتنمية" بترجمة سورة الفاتحة (فيديو)

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أدوغان، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العام السابع لحزب "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة، بترجمة سورة الفاتحة، وتوضيح ما تعنية هذه السورة القرآنية.

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وقال أردوغان عقب ترجمته للسورة الفاتحة: "سنضمن إن شاء الله تحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023، ومن ثم 2053، عبر تحالف الشعب".

وأضاف: "الذين شغلوا تركيا بمشاكلها الداخلية على مدى القرنين الماضيين، وأبعدوها عن التغيرات الجذرية، لن ينجحوا في محاولاتهم المتجددة".

وأكد: "نبني تركيا القوية من خلال تحويل أهدافنا المنشودة لعام 2023، إلى بداية جديدة على أرض الواقع".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، انطلقت في صالة أنقرة الرياضية، أعمال المؤتمر العام السابع لحزب "العدالة والتنمية"، بحضور أردوغان، والكوادر الحزبية وضيوف من أحزاب سياسية أخرى.

المصدر: وكالة أنباء تركيا