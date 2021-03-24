ماكرون: يجب توضيح مكان تركيا في الناتو.. واتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه أردوغان!

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه من الضروري توضيح مكانة تركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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وأوضح ماكرون، في برنامج بث مساء الثلاثاء على قناة "فرانس 5"، أنه يريد المزيد من الحزم من طرف أوروبا تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء انعقاد قمة وزراء خارجية الناتو.

وقال: "في العادة، من غير الممكن بين الحلفاء القيام بالعديد من الأشياء، التي قامت بها تركيا في الأشهر الأخيرة".

وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي في سياق خلافات دبلوماسية عميقة بين باريس وأنقرة، وكلاهما عضوان في حلف شمال الأطلسي، يتعارضان في عدة قضايا، مثل ليبيا وسوريا وشرق البحر المتوسط.

وكان تبادل الإتهامات بين الرئيسين الفرنسي والتركي حادا خلال السنوات الأخيرة، لدرجة أن أردوغان وصل حد التشكيك في "الصحة العقلية" لماكرون.

تجدر الإشارة إلى أن أردوغان قد أعلن في 2 مارس الجاري عن إجراء مباحثات "ناجحة" مع ماكرون، وذلك بعد فترة توترات في العلاقات بين البلدين، وخاصة بعد مقتل المعلم صامويل باتي وتصريحات ماكرون حول الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام.

المصدر: "France tv info"