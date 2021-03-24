 
مباشر

نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في الانتخابات وبفارق كبير جدا

أخبار العالم

نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في الانتخابات وبفارق كبير جدا
Reuters LA/
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q14v

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزبه حقق "نجاحا كبيرا وبفارق كبير جدا" خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الثلاثاء.

وفي كلمة أعقبت الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، أكد نتنياهو: "يجب علينا منع إيران من امتلاك السلاح النووي"، مشددا على ضرورة "توقيع اتفاقيات سلام جديدة مع الدول العربية" حتى يكون هناك "سلام مقابل سلام".

وأشارت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية إلى تقدم حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ31 مقعدا.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المعسكر المناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقدم في انتخابات الكنيست بـ61 مقعدا مقابل 52 مقعدا لمعسكر نتنياهو.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا